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«Челси» победил «Вильярреал» и выиграл Суперкубок УЕФА

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © instagram.com/chelseafc

Английский «Челси» в матче за Суперкубок УЕФА обыграл испанский «Вильярреал» по пенальти и стал двукратным обладателем трофея.

Игра завершилась со счетом 1:1 — в основное время забили Хаким Зиеш на 27 минуте у «Челси» и Жерар Морено на 73 минуте у «Вильярреала». В дополнительное время команды сохранили ворота в неприкосновенности.

В серии послематчевых пенальти точнее оказалась английская команда —6:5. В последний раз «Челси» выигрывал Суперкубок УЕФА в 1998 году. В 2012, 2013 и 2019 годах лондонский клуб уступил в игре за трофей.

Суперкубок УЕФА — это турнир, состоящий из одного матча, в котором встречаются победители Лиги чемпионов и Лиги Европы. «Челси» вышел на турнир как победитель Лиги чемпионов, а «Вильярреал» — как победитель Лиги Европы.

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