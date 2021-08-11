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Представлен новый складной смартфон Samsung

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Samsung Electronics

Компания Samsung официально представила новый складной смартфон Galaxy Z Fold3. Дисплей Fold3 оснащен новой технологией, которая обеспечивает на треть более высокую яркость при меньшем потреблении энергии.

Аппарат также получил 7,6-дюймовый экран QXGA+ и 6,2-дюймовый дополнительный, который расположен на внешней стороне. Оба дисплея поддерживают частоту обновления 120 Гц. В целом экран новинки стал в четыре раза больше по сравнению со смартфоном Galaxy Z Flip.

В качестве процессора используется Qualcomm Snapdragon 888 с поддержкой 5G, работающий в паре с 12 Гб ОЗУ. Аккумулятор емкостью 4400 мАч поддерживает быструю зарядку через USB-C на мощности 25 Вт, а также беспроводную 10 Вт.

Galaxy Z Fold3 имеет защиту от воды по стандарту IPX68 — он способен находиться в пресной воде на глубине до полутора метров в течение 30 минут. Сканер отпечатков пальцев встроен в боковую кнопку, имеется модуль NFC.

Программной основой смартфона является операционная система Android 11 с фирменной оболочкой One UI. Новый гаджет получил поддержку электронного стилуса S Pen. Его можно получить в подарок, если оформить предзаказ на Fold3.

Основная камера представлена тремя модулями: стандартным, широкоугольным и макро. Рядом со вспомогательным дисплеем находится селфи-камера. Российская цена новинки стартует от 159 990 рублей.

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