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Эксперт рассказала про способы снять деньги с карты без пин-кода

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Есть несколько способов снять деньги с карты, если пользователь забыл к ней пин-код, рассказала эксперт Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина России Ольга Дайнеко.

Специалист уточнила, что в этом случае нельзя пытаться вспомнить код методом подбора, так как программа банкомата позволяет пользователям вводить неверный пин-код только три раза, затем карта автоматически блокируется на сутки, передает «АиФ».

Самый надежный способ решить проблему — обратиться в отделение банка. После предъявления документа, удостоверяющего личность, а также заполнения установленной формы заявления в кассе кредитного учреждения можно получить наличные со своей карты.

В офисе также можно запустить процедуру блокировки и перевыпуска карты. Обычно она занимает два-три рабочих дня. К новой карте при первом использовании можно привязать новый пин-код.

Кроме этого, в некоторых банках пин-код карты можно поменять с помощью банковского кабинета, отказавшись от перевыпуска. Для этого достаточно зайти в приложение или личный кабинет.

Если деньги нужны срочно, можно перевести деньги с карты с забытым пин-кодом на другую — с известным. Для этого можно использовать мобильный банк или перевод с помощью СМС. Но такой способ доступен, если у человека несколько карт.

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