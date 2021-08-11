Xiaomi представила первого четвероногого робота

Китайская компания Xiaomi представила своего первого робота-собаку, которую зовут CyberDog. Она может составить конкуренцию самому известному четвероногому роботу Spot от Boston Dynamics.

Механический пес весит три килограмма и способен двигаться со скоростью три метра в секунду. Он оснащен сенсорами и камерами, которые делают его автономным. «Мозгом» робота служит модуль Jetson Xavier NX от Nvidia, предназначенный для автономных устройств.

Робот может анализировать окружающую обстановку, создавать маршруты, определять место назначения и избегать препятствий. Владелец может управлять своим кибернетическим питомцем с помощью специального приложения.

CyberDog умеет реагировать на голос, следовать за хозяином, подавать лапу и делать эффектное сальто. Производитель называет его «самым маленьким суперкомпьютером с искусственным интеллектом».

На первом этапе Xiaomi выпустит всего тысячу CyberDog для поклонников и энтузиастов, модель обойдется в 1500 долларов. В случае успеха серийный выпуск робота-пса может быть продолжен.