НАВЕРХ
#Наука #Техника #Космос #Интернет #Соцсети #Софт #Компьютеры #Смартфоны #Гаджеты #Мистика

Xiaomi представила первого четвероногого робота

Источник:
Sibnet.ru
223 0
Фото: © Xiaomi

Китайская компания Xiaomi представила своего первого робота-собаку, которую зовут CyberDog. Она может составить конкуренцию самому известному четвероногому роботу Spot от Boston Dynamics.

Механический пес весит три килограмма и способен двигаться со скоростью три метра в секунду. Он оснащен сенсорами и камерами, которые делают его автономным. «Мозгом» робота служит модуль Jetson Xavier NX от Nvidia, предназначенный для автономных устройств.

Робот может анализировать окружающую обстановку, создавать маршруты, определять место назначения и избегать препятствий. Владелец может управлять своим кибернетическим питомцем с помощью специального приложения.

CyberDog умеет реагировать на голос, следовать за хозяином, подавать лапу и делать эффектное сальто. Производитель называет его «самым маленьким суперкомпьютером с искусственным интеллектом».

На первом этапе Xiaomi выпустит всего тысячу CyberDog для поклонников и энтузиастов, модель обойдется в 1500 долларов. В случае успеха серийный выпуск робота-пса может быть продолжен.

Еще по теме
Xiaomi представила флагманский смартфон Mi Mix 4
Назван самый популярный производитель смартфонов
Доступный смартфон Xiaomi Redmi 10 получит мощную камеру
Названы самые мощные смартфоны 2021 года
смотреть все
Технологии #Фишки Xiaomi
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Аэропорт Красноярска побил рекорд по пассажиропотоку
Уровень Байкала поднялся до опасной отметки
Денис Проценко приедет в Забайкалье
Авария на красноярской трассе унесла жизни двух человек
Самое популярное
Путин потребовал остановить вымирание России
Украина нашла единственный способ «вернуть» Крым
Депутат Госдумы призвал увеличить рабочую неделю
Перечислены лучшие места для выживания при гибели цивилизации
Обсуждение (0)
Картина дня
Путин наградил российских призеров Олимпиады
Навальному предъявили новое обвинение
Кадыров показал подготовку сыновей на базе спецназа
Совершена крупнейшая кража криптовалюты
О самом главном
Избранные духами, или Кто такие шаманы
Расчет отпускных: когда отдыхать невыгодно?
Неписаные правила: как общаться в мессенджерах по делу?
Первое таинство: как выбрать крестного и когда крестить ребенка
Магический лунный календарь на каждый день
Тело женщины: как работают эрогенные зоны
Все статьи
Мультимедиа
Самый первый автомобиль в мире. ФОТО
На языке кошек: как понять питомца
Пятно и хвостик: выбираем самый сладкий арбуз
Виды облаков и их значение. ФОТО
Самое обсуждаемое
55
Семья противников вакцинации умерла от COVID
46
Путин потребовал остановить вымирание России
38
Путин поручил очистить Россию
35
Украина допустила размещение американских сил ПВО
29
Рогозин призвал расстреливать за коррупцию в оборонке
Sibnet.Ru