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Кадыров показал подготовку сыновей на базе спецназа

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из видео

Сыновья главы Чечни Рамзана Кадырова Ахмат Эли и Адам прошли углубленную огневую подготовку на базе Российского университета спецназа в Гудермесе. Чеченский лидер опубликовал соответствующее видео на своей странице во «ВКонтакте».

«Ребята показали отличный результат, продемонстрировав прекрасную меткость и скорость поражения целей. Они проработали стрельбу из укрытия и успешно прошли один из финальных этапов огневой подготовки», — написал Кадыров.

Он уточнил, что за ходом испытаний наблюдал их наставник — боксер и боец ММА Абдул-Керим Эдилов. На кадрах сыновья Кадырова успешно поражают цели, а затем позируют с эмблемой спецназа полка имени Ахмата Кадырова.

«Считаю своей главной целью воспитать из них добрых семьянинов, искренних мусульман, достойных патриотов и защитников своей семьи и Отечества», — подчеркнул Кадыров.

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Политика #Россия
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