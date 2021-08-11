Кадыров показал подготовку сыновей на базе спецназа

Сыновья главы Чечни Рамзана Кадырова Ахмат Эли и Адам прошли углубленную огневую подготовку на базе Российского университета спецназа в Гудермесе. Чеченский лидер опубликовал соответствующее видео на своей странице во «ВКонтакте».

«Ребята показали отличный результат, продемонстрировав прекрасную меткость и скорость поражения целей. Они проработали стрельбу из укрытия и успешно прошли один из финальных этапов огневой подготовки», — написал Кадыров.

Он уточнил, что за ходом испытаний наблюдал их наставник — боксер и боец ММА Абдул-Керим Эдилов. На кадрах сыновья Кадырова успешно поражают цели, а затем позируют с эмблемой спецназа полка имени Ахмата Кадырова.

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«Считаю своей главной целью воспитать из них добрых семьянинов, искренних мусульман, достойных патриотов и защитников своей семьи и Отечества», — подчеркнул Кадыров.