Навальному предъявили новое обвинение

Следственный комитет предъявил Алексею Навальному новое обвинение — в создании организации, посягающей на права граждан, сообщает пресс-служба СК РФ.



«Продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 239 УК РФ, по факту создания некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан», — отмечается в сообщении.



Следствие вменяет оппозиционеру создание и руководство «Фондом борьбы с коррупцией», деятельность которого «была сопряжена с побуждением граждан к совершению противоправных деяний». Фонд был признан экстремистской организацией и ликвидирован по решению суда.

По части 2 статьи 239 УК РФ Навальному может грозить штраф до 200 тысяч рублей, принудительные работы, ограничение или лишение свободы на срок до трех лет.