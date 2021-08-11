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Дела Навального
#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

Навальному предъявили новое обвинение

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба Мосгорсуда

Следственный комитет предъявил Алексею Навальному новое обвинение — в создании организации, посягающей на права граждан, сообщает пресс-служба СК РФ.

«Продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 239 УК РФ, по факту создания некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан», — отмечается в сообщении.

Следствие вменяет оппозиционеру создание и руководство «Фондом борьбы с коррупцией», деятельность которого «была сопряжена с побуждением граждан к совершению противоправных деяний». Фонд был признан экстремистской организацией и ликвидирован по решению суда.

По части 2 статьи 239 УК РФ Навальному может грозить штраф до 200 тысяч рублей, принудительные работы, ограничение или лишение свободы на срок до трех лет.

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