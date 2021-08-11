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Астероид оценили в квадриллионы долларов

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © NASA

Астрономы NASA подсчитали стоимость астероида Психея, который вращается между Марсом и Юпитером — уточненные данные подтверждают его необычайно дорогостоящий состав, который оценивается в квадриллионы долларов.

Астероид буквально напичкан золотом, платиной, кобальтом, иридием, рением, железом и никелем. Стоимость всех обнаруженных на Психее ресурсов превышает оценку всей существующей мировой экономики.

Проведенное исследование указало на необычно высокую плотность астероида, что доказывает его полностью металлическую структуру. Точный состав Психеи станет известен в 2026 году, когда до астероида доберется американский зонд.

Аппарат должен провести рядом с астероидом около 20 месяцев. Миссия чисто научная, но в перспективе Психея может стать ценнейшим объектом для добычи ископаемых в космосе в случае появления соответствующих технологий на Земле.

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