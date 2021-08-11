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Аэропорт Красноярска побил рекорд по пассажиропотоку

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © аэропорт Красноярска

Международный аэропорт Красноярск имени Д. А. Хворостовского подвел итоги работы за июль 2021 года, второй месяц лета стал самым высоким в истории по пассажиропотоку, преодолев отметку в 300 тысяч человек, сообщает пресс-служба аэропорта.

Такой высокий показатель был зафиксирован впервые за все 40 лет существования аэропорта. Ранее рекордным месяцем был август 2019 года, тогда аэропорт обслужил 279, 9 тысячи пассажира.

Самыми высокими по пассажирскому трафику направлениями были: Москва, Сочи, Анталья, Санкт Петербург, Новосибирск и Симферополь. Авиакомпании, услугами которых чаще пользовались красноярцы в июле, стали: Аэрофлот, NordStar, Nordwind Airlines, S7, Победа и Utair.

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