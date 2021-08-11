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Космический ливень: метеорный поток Персеиды покажет максимум

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: PiConsti / CC BY-SA 2.0
Метеорный поток Персеиды достигнет пика активности в ночь на 12 августа. Этот звездный дождь считается одним из самых зрелищных метеорных потоков в году.

Большинство метеорных потоков названы в честь созвездий, в которых расположены их радианты — это точки на небе, которые кажутся источниками метеоров. Радиант Персеид находится в созвездии Персея.

Родительское тело Персеид — комета Свифта-Таттла, которая оставляет за собой шлейф пылевых частиц. Когда через этот шлейф проходит Земля, частицы кометы сгорают в атмосфере и образуют яркие вспышки.

Сама комета приближается к Земле лишь один раз в 135 лет, но через ее хвост Земля проходит каждый год, в результате земляне видят в небе красивейшее последствие этой встречи.

По данным Международной метеорной организации, в 2021 году Персеиды активны с 17 июля по 24 августа. Метеорный поток достигнет своего пика в ночь с 11 на 12 августа. 

Как наблюдать метеорный поток

В эту ночь можно наблюдать до 60 метеоров в час. Лучшее время для наблюдения — между полуночью и рассветом.

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«Метеоры могут появиться в любой части неба, поэтому, чем шире будет ваше поле зрения, тем лучше. Проще всего лечь на спину и смотреть вверх, в сторону зенита», — советуют эксперты ресурса Starwalk.space.

Для наблюдения метеорных потоков не требуется никакого специального оборудования, их можно увидеть невооруженным глазом.

Что важно, чтобы наблюдать метеорный поток:

  • Заранее узнать прогноз погоды — облака могут помешать.

  • Найти открытое место вдали от городских огней.

  • Дать глазам полчаса, чтобы они привыкли к темноте.

  • Избегать источников яркого белого света.

Наблюдение за метеорами требует внимательности — его след исчезает практически мгновенно. Так, если метеор войдет в атмосферу Земли на скорости 40 километров в секунду и загорится на высоте 100 километров, то наблюдатель с расстояния в 150 километров сможет видеть «падающую звезду» чуть больше секунды.

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