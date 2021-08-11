Денис Проценко приедет в Забайкалье

Главврач городской клинической больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко приедет в четверг в Забайкальский край, сообщила пресс-служба регионального правительства.

Проценко будет работать в Забайкалье на протяжении четверга и пятницы. Он встретится с губернатором, приедет в «красную зону» городской клинической больницы, поговорит с врачами. Также он расскажет об актуальных вопросах здравоохранения и борьбы с эпидемией коронавируса в России.

В программе рабочего визита в Забайкалье Дениса Проценко посещение медицинского поезда «Академик Федор Углов» на железнодорожной станции «Адриановка», Агинской окружной больницы и совещание с медицинским сообществом края.

Больницу в Коммунарке перепрофилировали для приема пациентов с подозрением на COVID-19 в начале марта 2020 года. А Проценко стал своего рода символом борьбы с коронавирусной инфекцией в России. В июле 2020 года глава государства присвоил звание Героя труда РФ.