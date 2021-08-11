ГИБДД напомнила о правильной постановке квадратных госномеров

ГИБДД объяснила, как правильно крепить нестандартный номерной знак на автомобиль и мотоцикл.

Новый стандарт для госномера для автомобилей, ретрокаров, мотоциклов и специальных транспортных средств заработал в России в прошлом году. Такие таблички содержат привычную комбинацией букв и цифр, но символы на них расположены в два ряда.

«Квадратную табличку, можно установить только на задней части транспортного средства. На передней части транспортного средства, номерной знак должен быть обычной прямоугольной формы», — отметили в ведомстве.

В случае неправильной установки знака владельца автомобиля или мотоцикла ждет штраф. Автомобилисту придется заплатить от 500 до 5 тысяч рублей или лишиться прав на срок до двух лет.