НАВЕРХ
Актуальная тема
Дорожные войны
Актуальная тема
Дорожные войны
#Автопром #Авторынок #Тюнинг и самоделки #Автоправо #Автоспорт

ГИБДД напомнила о правильной постановке квадратных госномеров

Источник:
Sibnet.ru
257 0
Фото: © Sibnet.ru

ГИБДД объяснила, как правильно крепить нестандартный номерной знак на автомобиль и мотоцикл.

Новый стандарт для госномера для автомобилей, ретрокаров, мотоциклов и специальных транспортных средств заработал в России в прошлом году. Такие таблички содержат привычную комбинацией букв и цифр, но символы на них расположены в два ряда.

«Квадратную табличку, можно установить только на задней части транспортного средства. На передней части транспортного средства, номерной знак должен быть обычной прямоугольной формы», — отметили в ведомстве.

В случае неправильной установки знака владельца автомобиля или мотоцикла ждет штраф. Автомобилисту придется заплатить от 500 до 5 тысяч рублей или лишиться прав на срок до двух лет.

Тема: Дорожные войны
ГИБДД разъяснила действия при смытом номере
Депутат попросил ГИБДД штрафовать за медленную езду
Кандидаты в водители завалили экзамен на права
Власти задумали ужесточить правила съемки авто на техосмотре
смотреть все
Авто #Автоправо
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
  • ЗИЛ
  • Светофоры
  • Опасное вождение
Новости Сибири
Уровень Байкала поднялся до опасной отметки
Денис Проценко приедет в Забайкалье
Авария на красноярской трассе унесла жизни двух человек
Ребенок под Новосибирском умер, проткнув ногу тормозом велосипеда
Самое популярное
World of Tanks получит новые танки и карту
Обнаружен потенциально обитаемый двойник Земли
Путин поручил очистить Россию
Путин потребовал остановить вымирание России
Обсуждение (0)
Картина дня
Шойгу указал на самую страшную угрозу для России
Ученые оценили опасность «йота»-штамма коронавируса
Кондитеры изменили рецепты конфет из-за роста цен
Депутаты представили законопроект о МРОТ в 20 тысяч рублей
О самом главном
Избранные духами, или Кто такие шаманы
Расчет отпускных: когда отдыхать невыгодно?
Неписаные правила: как общаться в мессенджерах по делу?
Первое таинство: как выбрать крестного и когда крестить ребенка
Магический лунный календарь на каждый день
Тело женщины: как работают эрогенные зоны
Все статьи
Мультимедиа
Самый первый автомобиль в мире. ФОТО
На языке кошек: как понять питомца
Пятно и хвостик: выбираем самый сладкий арбуз
Виды облаков и их значение. ФОТО
Самое обсуждаемое
50
Семья противников вакцинации умерла от COVID
46
Путин потребовал остановить вымирание России
38
Путин поручил очистить Россию
32
Украина допустила размещение американских сил ПВО
29
Рогозин призвал расстреливать за коррупцию в оборонке
Sibnet.Ru