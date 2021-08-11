Кондитеры изменили рецепты конфет из-за роста цен

Производители кондитерских изделий начали менять рецептуру конфет, чтобы компенсировать резкое подорожание используемых для начинки жиров.

В частности, оптимизировать ассортимент и начать выпускать конфеты с упрощенной рецептурой намерена компания «Эссен Продакшн АГ», которая сейчас выпускает конфеты под марками «35», «ДаЕжъ», Cho Ko-Te, «Q».

При запуске новых конфет производитель будет использовать рецептуру со сниженным содержанием кондитерских жиров, которые за последний год сильно подорожали. По оценке участников рынка, себестоимость производства кондитерских изделий выросла примерно на 30%.

Ключевой ингредиент для кондитеров — сахар, пшеничная мука, какао-продукты, орехи и фрукты, жиры, патока крахмальная, молочная продукция. Практически все сырье за год существенно подорожало.

Так, оптовая цена на сахар за год увеличилась в 1,6 раз, на аналогичную величину подорожало пальмовое масло. Дорожают и какао-продукты, орехи, фрукты. В результате производители вынуждены повышать цены на продукцию, средняя цена конфет на полке достигла 350 рублей за килограмм.

Между тем для основной массы покупателей приемлемыми остаются расценки в 200—300 рублей за килограмм. Производители отмечают, что ретейлеры сами предлагают сделать конфеты дешевле за счет новой рецептуры — такие марки намного охотнее покупают.