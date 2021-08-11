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Ребенок под Новосибирском умер, проткнув ногу тормозом велосипеда

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Восьмилетний ребенок в Коченевском районе Новосибирской области погиб, упав с велосипеда и проткнув тормозом артерию на ноге, сообщило в среду СУ СКР по региону.

По данным следствия, трагедия произошла в садовом товариществе «Луч» во вторник во второй половине дня. Двое детей шести и восьми лет катались на велосипедах.

«Восьмилетний ребенок в пути следования потерял равновесие и упал с велосипеда на землю, причинив рычагом тормоза себе проникающее ранение ноги с повреждением артерии», – говорится в сообщении.

Младший ребенок побежал за помощью к взрослым, но мальчик уже умер. Обстоятельства произошедшего устанавливаются в рамках доследственной проверки. Изъят велосипед, опрашиваются очевидцы, назначены экспертизы.

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