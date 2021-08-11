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Умер легендарный вратарь Тони Эспозито

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Chicago Blackhawks / NHL

Хоккеист Тони Эспозито скончался в возрасте 78 лет, сообщает Национальная хоккейная лига. Причиной смерти Эспозито стал рак поджелудочной железы.

Эспозито — трехкратный лауреат премии лучшему вратарю сезона Национальной хоккейной лиги (НХЛ), участник Суперсерии 1972 года. Последний раз спортсмен выступал в сезоне 1983-84 за Chicago Blackhawks.

20 ноября 1988 года «Чикаго» вывел из обращения 35-й номер, под которым играл вратарь. В том же году Эспозито был введен в Зал хоккейной славы в Торонто. В НХЛ голкипер провел 886 матчей.

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