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Отца и сына в Приангарье заподозрили в воровстве из движущихся фур

Источник:
Sibnet.ru
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Полицейские в Иркутской области задержали двух мужчин — отца и сына — по подозрению в хищении из движущихся фур. Криминальный дуэт оборудовал автомобили, способные ночью на трассе вплотную примыкать к большегрузам, сообщила пресс-служба регионального ГУ МВД.

В ноябре 2020 года в полицию в Иркутске обратился водитель-дальнобойщик, перевозивший бытовую и компьютерную технику. Он рассказал, что из его грузовика на федеральной автодороге между Красноярском и Иркутском пропала электроника — от телевизоров до чайников и флеш-карт. Сумма ущерба — больше 1 миллиона рублей.

Сотрудники МВД возбудили уголовное дело по части 4 статьи 158 УК РФ (кража). Позже полицейские получили информацию, что к пропаже могут быть причастны жители Тайшета.

Во время обыска, во дворе частного дома подозреваемых оперативники и следователи обнаружили часть пропавших товаров. А у их знакомых — два модернизированных автомобиля. 

У отечественного седана и японского фургона лобовое стекло могло откидываться вперед, в полу находились приваренное металлическое кольцо для закрепления троса или веревки, а носовая часть фургона была обшита мягким материалом.

Подозреваемые свою причастность не признавали. Но ранее они уже были судимы за аналогичные хищения — несколько лет назад похожим способом они украли из фуры груз оружия, за что отбыли пять лет в колонии.

Подозреваемые находятся под подпиской о невыезде и отрицают свою причастность к произошедшему. Но следователи не исключают, что они могли совершить другие аналогичные хищения и проверяют эту информацию.

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Иркутск #Криминал #ЧП
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