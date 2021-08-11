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Ученые получили грант на разработку методов диагностики атеросклероза

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Правительство Новосибирской области выделило грант группе молодых ученых- сотрудников НИИ терапии и профилактической медицины на разработку методов ранней диагностики атеросклероза, сообщает пресс-служба ИЦиГ СО РАН.

В Новосибирской области достаточно высокий уровень заболеваемости и смертности от сердечно-сосудистых заболевания, в частности — ишемической болезни сердца. Причина развития —атеросклероз сосудов сердца.

«Работы по проекту, поддержанному грантом начались летом и продлятся в течение года. В эти сжатые сроки ученые должны не просто представить молекулы-кандидаты на роль маркеров заболевания, но и расширить теоретические знания о развитии сердечно-сосудистых, метаболических и других патологий, связанных с атеросклерозом», — руководитель проекта, научный сотрудник НИИТПМ – филиал ИЦиГ СО РАН Виктория Шрамко.

Эту информацию планируют в дальнейшем донести до врачей, так же эту практику внедрят в самом НИИ терапии и профилактической медицины.

Ученые отмечают, данный проект является лишь одним из этапов многолетней работы, которая регулярно приносит результат и будет продолжена. В планах Виктории Шрамко и ее коллег дальнейшее изучение генетической составляющей в развитии атеросклероза: выяснить, какую роль в этом процессе играют врожденные дефекты белковых биомолекул, в том числе, тех, которые будут определены в настоящем проекте.

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