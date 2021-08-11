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Фото Асмус со съемок фильма стало поводом для шуток в Сети

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © asmuskristina, instagram.com/asmuskristina

Актриса Кристина Асмус опубликовала в Instagram фотографию со съемок нового фильма, где она перебинтованная и побитая находится в больничной палате. Но пользователи Сети нашли повод пошутить над снимком.

В посте Асмус две фотографии. Одна во время обеденного перерыва с дочерью в обычном виде, а вторая — в гриме для сцены фильма.

В комментариях подписчики пошутили, что первая фотография – 31 января, а вторая — 1 января. Один из пользователей предположил, что скоро появятся новости о том, что Харламов избил бывшую.

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