Фото Асмус со съемок фильма стало поводом для шуток в Сети

Актриса Кристина Асмус опубликовала в Instagram фотографию со съемок нового фильма, где она перебинтованная и побитая находится в больничной палате. Но пользователи Сети нашли повод пошутить над снимком.

В посте Асмус две фотографии. Одна во время обеденного перерыва с дочерью в обычном виде, а вторая — в гриме для сцены фильма.

В комментариях подписчики пошутили, что первая фотография – 31 января, а вторая — 1 января. Один из пользователей предположил, что скоро появятся новости о том, что Харламов избил бывшую.