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Ученые оценили опасность «йота»-штамма коронавируса

Источник:
РБК
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Фото: © sputnikvaccine.com

Штамм коронавируса «йота» (B.1.526), выявленный в Нью-Йорке в ноябре 2020 года, способен повысить уровень смертности от COVID-19 на 62–82% среди пожилых людей, к такому выводу пришли ученые Школы общественного здравоохранения при Колумбийском университете.

Специалисты выяснили, что вариант вируса B.1.526 передается на 15–25% быстрее, чем другие известные мутации. Помимо этого, этот вариант способен увеличить коэффициент смертности от инфекции (infection fatality ratio, IFR), представляющий собой долю умерших от общего числа инфицированных лиц, приводит РБК результаты исследования.

За исследуемый период показатель смертности вырос на 46%, 82% и 62% среди лиц в возрасте 45–64 года, 65–74 года и старше 75 лет соответственно, отмечают ученые.

Ранее ученые пришли к выводу, что летальность при заражении коронавирусом составляет от 0,3 до 1,5%, причем большая часть исследований выявляла этот показатель в диапазоне от 0,5 до 1,5%. Это значит, что из тысячи заболевших в среднем умирают от пяти до десяти человек.

В России летальность при заболевании COVID-19 составляет 1,7%, сообщали в ноябре в Минздраве.

Вариант B.1.526 выявили во всех американских штатах, а также в 27 странах мира. Всемирная организация здравоохранения включила штамм в список вариантов, представляющих интерес. Туда попадают варианты SARS-CoV-2, заражения которыми регистрируются все чаще и на все более обширной территории.

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