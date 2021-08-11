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Месси стал игроком «Пари Сен-Жермен»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © instagram.com/psg

Аргентинский футболист Лионель Месси, всю карьеру выступавший только за «Барселону», подписал контракт с французским «Пари Сен-Жермен», сообщается на официальном сайте клуба.

Контракт рассчитан на два года с возможностью продления еще на один сезон. В новой команде игрок будет выступать под номером 30, хотя на протяжении более чем десяти лет он играл под 10 номером как в клубе, так и в сборной.

«Клуб полностью соответствуют моим амбициям, я знаю, насколько здесь талантливые игроки и персонал», — отметил Месси.

По информации журналиста Фабрицио Романо, сотрудничающего с The Guardian и CBS, Месси будет получать в ПСЖ около 35 миллионов евро в год, помимо этого в контракте предусмотрены бонусы.

Контракт Месси и «Барселоны» истек 1 июля. Стороны не смогли подписать новое соглашение из-за финансовых правил, действующих в испанской Ла Лиге. Месси не хотел покидать клуб и на прощальной пресс-конференции не смог сдержать слез.

ПСЖ — самый титулованный клуб Франции. «Пари Сен-Жермен» девять раз становился чемпионом Франции, четырнадцать раз выигрывал Кубок Франции и девять раз — Кубок французской лиги. Сейчас занимает седьмое место в рейтинге УЕФА.

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