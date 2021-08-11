Съемки приквела «Голодных игр» начнутся в 2022 году

Новый фильм франшизы «Голодные игры» начнут снимать во второй половине 2022 года. Главным героем станет злодей Кориолана Сноу.

В будущей картине действие сосредоточится вокруг молодого Кориолана Сноу — будущего президента и главного злодея вымышленного тоталитарного государства Панем, в котором каждый год проходит «бойня» между детьми и подростками, сообщает Deadline.

Серия фильмов «Голодные игры» создана по одноименному роману Сьюзен Коллинз. Предыдущие четыре фильма заработали в кинопрокате почти 3 миллиарда долларов. Создатели приквела рассчитывают презентовать картину именно в кинотеатрах, несмотря на неопределенность, связанную с COVID-19.