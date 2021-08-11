Таксист в Приангарье погиб в столкновении с большегрузом на обочине

Водитель такси погиб в Иркутской области во время лобового столкновения со стоящим на обочине большегрузом. Сотрудники ГИБДД выясняют, почему водитель съехал с дороги, сообщила пресс-служба регионального ГУ МВД.

ДТП произошло во вторник днем на автодороге Р-258 «Байкал» вблизи поселка Бабха Слюдянского района. Прибывшие на место происшествия автоинспекторы установили, что 51-летний мужчина за рулем автомобиля Nissan Note съехал на обочину и врезался в стоящий в нескольких метрах от трассы большегруз.

От полученных травм водитель легкового автомобиля скончался на месте аварии до приезда бригады скорой помощи.

Сотрудники МВД установили, что погибший работал таксистом. В момент дорожного инцидента пассажиров в салоне иномарки не было. По данному факту проводится проверка.