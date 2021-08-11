Аналитики назвали самые высокооплачиваемые вакансии Новосибирска

Аналитики сервиса по поиску работы SuperJob.ru составили топ-5 самых высокооплачиваемых вакансий в Новосибирске с зарплатами до 300 тысяч рублей в месяц.

В Новосибирске самую высокую зарплату готовы платить руководителю группы разработки в IT-компании – от 300 тысяч рублей в месяц.

«Такому сотруднику обещают высокую зарплату и работу в уютном и современном офисе в центре города, отсутствие дресс-кода, гибкое начало рабочего дня, возможность удаленного формата работы, ДМС, корпоративный английский язык и "фруктовые понедельники"», – сказано в описании.

Второе место заняла вакансия руководителя департамента капитального строительства, которому готовы платить от 250 тысяч рублей в месяц. Для этой работы требуются опыт по специальности на инженерно-технических и руководящих должностях в строительстве более шести лет, высшее техническое образование, управленческие навыки, готовность к командировкам.

На третьем месте оказалась вакансия IOS-разработчика с зарплатой от 200 тысяч рублей. Кандидата ждут оплачиваемые поездки на профильные конференции и покупка литературы. Работодатель обещает постепенное повышение зарплаты.

Также в топ-5 оказались вакансии программистов «1С» с опытом работы, им готовы платить 140 и 150 тысяч рублей в месяц.