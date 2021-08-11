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Привитый капельной вакциной от COVID рассказал об ощущениях

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Вакцина от коронавирусной инфекции в виде капель для носа имеет сладковатый вкус, побочных эффектов не было, сообщил один из привившихся.

«Вакцину капают в нос, при этом нужно глубоко вдохнуть. Вся процедура занимает меньше минуты. Препарат практически не имеет вкуса и запаха, совсем чуть-чуть сладковатый привкус, совершенно не противно», — цитирует РИА Новости одного из испытуемых.

Он уточнил, что на вид вакцина прозрачная, из ампулы ее набирают в шприц со специальной насадкой и капают в нос.

Привитый не отметил побочных эффектов ни в день вакцинации, ни на следующий. «Все прошло незаметно, как будто ничего и не делали», — подчеркнул он.

Назальная вакцина от коронавируса — это второй компонент российской вакцины «Спутник V». Ее разработал Центр имени Гамалеи. Испытания начались в апреле.

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