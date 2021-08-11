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Женщина в Бурятии зарабатывала на поддельных сертификатах о вакцинации

Источник:
Sibnet.ru
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Сертификат о вакцинации против коронавируса
Фото: © Sibnet.ru

Безработная жительница Улан-Удэ нашла способ приработка — «устроилась» посредником по продаже поддельных сертификатов о прививке против COVID. Теперь ей предстоит ответить по статье уголовного кодекса РФ, сообщила пресс-служба республиканского ГУ МВД.

По данным ведомства, 32-летняя неработающая улан-удэнка разместила в мессенджерах объявления о помощи в прохождении медицинских осмотров и получении медицинских справок, а также сертификатов о вакцинации против коронавирусной инфекции.

Сама данные о вакцинации она в базу не вносила, а была посредником. Как только появлялся клиент, она связывал с человеком, который за определенную сумму вносил данные в официальную статистику.

В ходе обыска у женщины дома нашли и изъяли поддельные медицинские справки. В числе прочего сотрудники МВД нашли незаполненные бланки с печатями медицинской организации о прохождении медосмотра для получения водительских прав.

Сейчас полицейские устанавливают людей, причастных к изготовлению справок. Возбуждено уголовное дело по статье 327 УК РФ (подделка, изготовление или оборот поддельных документов). Максимальное наказание по этой статье — до двух лет лишения свободы.

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Бурятия #Происшествия #ЧП
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