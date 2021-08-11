Останки пропавшей семь лет назад девочки нашли в Новоалтайске

Останки и вещи человека нашли в реке в Новоалтайске, экспертиза ДНК должна установить принадлежат ли они пропавшей семь лет назад девочке, сообщает СУ СК РФ по Алтайскому краю.

В реке Черемшанка в Новоалтайске обнаружены останки костей и личные вещи человека. Следователи назначили проведение ряд исследований, в том числе экспертизу ДНК, чтобы установить принадлежат ли останки пропавшей в марте 2014 года 11-летней девочке.

Девочка пропала на пути из школы домой, ей надо было пройти всего 200 метров и небольшой мост. Найти девочку не удалось, дно реки исследовали, но безрезультатно.