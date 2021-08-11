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Депутаты представили законопроект о МРОТ в 20 тысяч рублей

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Депутаты от партии ЛДПР предложили с 2022 года увеличить минимальный размер оплаты труда до 20 тысяч рублей, сообщил один из авторов документов Ярослав Нилов в Telegram.

Сейчас МРОТ составляет 12,8 тысячи рублей в месяц. Этот показатель ежегодно устанавливается в размере 42% от медианной заработной платы за предыдущий год.

«Низкий МРОТ уводит работоспособное население в теневой рынок, снижает совокупный спрос, обеспечивая тем самым спад производства, тормозит рост зарплат и пособий. В итоге — "придерживает" показатели ВВП страны и во многом приводит к росту социальной напряженности», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Парламентарии отмечают, что в большинстве стран мира МРОТ фиксируют на уровне 40-60% от размера средних доходов граждан. В таком случае МРОТ в России должен составлять 20,5-25,7 тысячи рублей в месяц.

Повышение МРОТ в 2022 году будет стоить дополнительных 1,2 триллиона рублей. Соответствующий законопроект внесен на рассмотрение в Государственную Думу.

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