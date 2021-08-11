Противомедвежья электроизгородь появилась на кладбище в Приангарье

Электроизгородь установили возле поселка Порт Байкал в Иркутской области по периметру местного кладбища. Цель новшества — не допустить на территорию захоронений медведей, отпугнуть их, сообщила пресс-служба «Заповедного Прибайкалья».

Хищники отметились на кладбище летом 2020 года. Они собирали ритуальную пищу, раскапывали грунт и пугали посетителей погоста. Электроизгородь уже работает и находится под напряжением. Соответствующие предупреждающие знаки размещены по всему периметру.

Сотрудники лесничества рассчитывают, что новинка поможет отвадить косолапых от посещения кладбища: удар током безопасный, но весьма болезненный. «Познакомиться» с электроизгородью медведи могут в любой момент — госинспекторы «Заповедного Прибайкалья» наблюдают хищников почти каждый день.

Специалисты уверяют, для людей изгородь неопасна. Местных жителей предупредили о ее наличии. Но даже тот, кто по каким-то причинам о ней не узнал, не сможет ее не заметить — на всем протяжении установленного ограждения трава выкошена.