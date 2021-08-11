Почти половина новосибирцев призналась в бесплатных переработках

Работодатели в Новосибирской области не оплачивают переработки почти в половине случаев, об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного сервисом HH.ru.

«44% трудоустроенных жителей региона сообщили, что их работодатель никогда не оплачивает сверхурочную работу. Чаще других оплату за переработки не получают юристы, специалисты банковской сферы, hr-специалисты, маркетологи и пиарщики», – говорится в сообщении.

Среди тех, кто получает деньги за дополнительную работу, 10% сообщили, что оплата бывает очень редко, 15% – время от времени. Регулярно оплачивают переработки специалистам рабочих специальностей и сотрудникам транспортно-логистической сферы.

Самые популярные ответы на вопрос о причинах переработок: «не могу сказать "нет" руководителю или коллегам», «испытываю снижение продуктивности, в результате не могу выполнять свои задачи в срок», «беру на себя слишком много обязанностей и не рассчитываю время, за которое могу их выполнить».