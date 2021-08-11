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Воспитатель интерната попросила своего сына избить сироту

Источник:
Sibnet.ru
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Автомобиль Следственного комитета РФ
Фото: © пресс-служба Следственного управления СК РФ

Следственный комитет по Иркутской области выявил очередной факт насилия воспитателей над детьми в поселковой школе-интернате. К избиению ребенка женщина привлекла своего сына.

Уголовное дело сразу по нескольким статьям возбудили в СК по Иркутской области после того, как двое воспитанников интерната пришли в полицию и пожаловались на побои от сотрудников учреждения. Следователи задержали ряд сотрудников учреждения.

Во время допросов следователи выявили еще один факт истязания. Один из воспитанников признался, что воспитатель решила наказать его побоями, но сама не била, а пригласила для этого совершеннолетнего сына. Возбуждено уголовное дело статье 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего).

Сыщики также сумели установить, что не менее пяти сотрудников интерната систематически избивали детей за непослушание и побеги. К наказаниям был причастен директор, трое воспитателей и медсестра.

Следователи СК проводят обыск в Министерстве образования Иркутской области, изымается документация о деятельности школы-интерната, а также о проведении проверок учреждения контролирующими подразделениями. Расследование уголовных дел продолжается.

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Иркутск #Криминал #ЧП
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