Новый трейлер шестого сезона «Люцифера» показал апокалипсис

Первый полноценный трейлер шестого сезона «Люцифера» появился в Сети. В нем главным героям придется спасать мир от апокалипсиса.

Судя по трейлеру становится понятно, что Люцифер становится Богом, но все равно продолжает жить на земле. В это время на небесах находится недоброжелатель, который жаждет убить бывшего Дьявола.

На земле в это время начинают происходить странные вещи. «Законы природы рушатся, грядет конец света», — произносит в трейлере Элла Лопез.

Кроме появления новых героев в шестом сезоне снова появится детектив Дэн Эспиноса, который погиб в пятом сезоне. Он появился в нескольких кадрах трейлера, но не известно воскресят его или он будет находится в неземном мире.

Премьера шестого сезона сериала «Люцифер» состоится 10 сентября на стриминговом сервисе Netflix. Шестой сезон станет финалом сериала.