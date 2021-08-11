НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Светская хроника

Новый трейлер шестого сезона «Люцифера» показал апокалипсис

Источник:
Sibnet.ru
309 0
Фото: © кадр из видео

Первый полноценный трейлер шестого сезона «Люцифера» появился в Сети. В нем главным героям придется спасать мир от апокалипсиса.

Судя по трейлеру становится понятно, что Люцифер становится Богом, но все равно продолжает жить на земле. В это время на небесах находится недоброжелатель, который жаждет убить бывшего Дьявола.

На земле в это время начинают происходить странные вещи. «Законы природы рушатся, грядет конец света», — произносит в трейлере Элла Лопез.

Кроме появления новых героев в шестом сезоне снова появится детектив Дэн Эспиноса, который погиб в пятом сезоне. Он появился в нескольких кадрах трейлера, но не известно воскресят его или он будет находится в неземном мире.

Премьера шестого сезона сериала «Люцифер» состоится 10 сентября на стриминговом сервисе Netflix. Шестой сезон станет финалом сериала.

Еще по теме
Съемки приквела «Голодных игр» начнутся в 2022 году
Спортсменка Софья Великая высказалась об актерской игре Ходченковой
Стартует анимационный проект про альтернативных супергероев
Кэтрин Зета-Джонс сыграет Мортишу в спин-оффе «Семейки Аддамс»
смотреть все
Культгид #Кинематограф
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Надвигающийся циклон принесет в Бурятию ливни
Таксист в Приангарье погиб в столкновении с большегрузом на обочине
Аналитики назвали самые высокооплачиваемые вакансии Новосибирска
Пять кандидатов поборются за кресло главы Тувы
Самое популярное
World of Tanks получит новые танки и карту
Обнаружен потенциально обитаемый двойник Земли
Путин поручил очистить Россию
Путин потребовал остановить вымирание России
Обсуждение (0)
Картина дня
Шойгу указал на самую страшную угрозу для России
Депутаты представили законопроект о МРОТ в 20 тысяч рублей
Привитый капельной вакциной от COVID рассказал об ощущениях
Россия распродаст «неприкосновенный» резерв топлива
О самом главном
Избранные духами, или Кто такие шаманы
Расчет отпускных: когда отдыхать невыгодно?
Неписаные правила: как общаться в мессенджерах по делу?
Первое таинство: как выбрать крестного и когда крестить ребенка
Магический лунный календарь на каждый день
Тело женщины: как работают эрогенные зоны
Все статьи
Самое обсуждаемое
47
Семья противников вакцинации умерла от COVID
46
Путин потребовал остановить вымирание России
38
Путин поручил очистить Россию
30
Украина допустила размещение американских сил ПВО
29
Рогозин призвал расстреливать за коррупцию в оборонке
Sibnet.Ru