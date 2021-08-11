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Шойгу указал на самую страшную угрозу для России

Источник:
ТАСС
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Фото: © Пресс-служба Минобороны РФ

Министр обороны России Сергей Шойгу считает самой страшной угрозой для страны — разложение общества.

«Внешние угрозы, они понятны…. Когда нам угрожают, мы понимаем, кто угрожает, чем угрожает, мы знаем, чем они вооружены, знаем, как этому противостоять, знаем, как с этим бороться», — цитирует RT Шойгу.

Глава российского военного ведомства указал на значимость внутренних угроз, распространенных в других странах.

«Но есть более страшная часть, она в последнее время или, точнее, десятилетия приобретает или приобрела уже основную опасность для любой страны. Это внутренняя угроза. И все это связано с тем, что постепенно разлагается общество внутри страны», — сообщил Шойгу.

В качестве примера глава военного ведомства привел Югославию, Ливию, Ирак, Сирию, Египет. «Кто-то устоял, кто-то не устоял», — отметил Шойгу.

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Политика #Мир #Россия
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