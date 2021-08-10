Xiaomi представила флагманский смартфон Mi Mix 4

Компания Xiaomi представила новый флагманский смартфон Mi Mix 4. Главной особенностью смартфона стала подэкранная фронтальная камера — ее не видно при повседневном использовании.

Аппаратной основой для новинки выбран чип Snapdragon 888+ от Qualcomm с графикой Adreno 660 и модемом Snapdragon X60 5G. В разных версиях устройства доступны 8 или 12 Гб оперативной и 128, 256 или 512 Гб встроенной памяти.

Mi Mix 4 оснащается 6,67-дюймовым OLED-экраном разрешением Full HD+. Частота обновления дисплея составляет 120 Гц, за его сохранность отвечает стекло Gorilla Glass Victus. Смартфон работает под управлением Android 11 с фирменной оболочкой MIUI 12.5.

Подэкранная фронтальная камера имеет объектив разрешением 20 МП, он позволяет делать снимки и записывать видео. Основной модуль включает в себя 108 МП объектив, широкоугольный 13 МП объектив и телеобъектив на 8 МП с 50-кратным гибридным зумом.

Новый флагман Xiaomi получил аккумулятор 4500 мАч с быстрой проводной и беспроводной зарядкой мощностью 120 Вт и 50 Вт соответственно. Смартфон поддерживает беспроводную связь Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2, а также технологии NFC и UWB.

В продажу Xiaomi Mi Mix 4 поступит по цене от 770 долларов. На первом этапе новинка будет доступна на китайском рынке, в дальнейшем флагман появится на рынках других стран.