Автоледи в Горно-Алтайске протаранила кафе на АЗС

Жительница Горно-Алтайска перепутала педали в иномарке и въехала в стену кафе на автозаправке, сообщает МВД региона.

Инцидент произошел накануне вечером в районе улицы Красноармейской. За рулем автомобиля Toyota Raum была 50-летняя местная жительница.

Она врезалась в здание, подъезжая к заправочной колонке и перепутав педали. Никто не пострадал, но владельцу заправки причинен ущерб. Уточняется, что женщина не была пьяна. Полиция начала проверку случившегося.