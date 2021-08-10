Автоледи в Горно-Алтайске протаранила кафе на АЗС

Жительница Горно-Алтайска перепутала педали в иномарке и въехала в стену кафе на автозаправке, сообщает МВД региона.
Инцидент произошел накануне вечером в районе улицы Красноармейской. За рулем автомобиля Toyota Raum была 50-летняя местная жительница.
Она врезалась в здание, подъезжая к заправочной колонке и перепутав педали. Никто не пострадал, но владельцу заправки причинен ущерб. Уточняется, что женщина не была пьяна. Полиция начала проверку случившегося.
paramedicЭксперты «Работа.ру» и «СберНПФ»- это как те британские учёные. Опросили семьи Путина и Грефа.
SinkВот и обязаловка, о которой нам врали что ее не будет
UynachalnicaЦитатаПобеда над морским пиратством возможна только после объединения международных усилий и создания...
urbasikКорпорации сильней чем конституционная власть.Лавочники одержали сокрушительную победу над населением.