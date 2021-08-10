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Автоледи в Горно-Алтайске протаранила кафе на АЗС

Источник:
Sibnet.ru
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Жительница Горно-Алтайска перепутала педали в иномарке и въехала в стену кафе на автозаправке, сообщает МВД региона.

Инцидент произошел накануне вечером в районе улицы Красноармейской. За рулем автомобиля Toyota Raum была 50-летняя местная жительница.

Она врезалась в здание, подъезжая к заправочной колонке и перепутав педали. Никто не пострадал, но владельцу заправки причинен ущерб. Уточняется, что женщина не была пьяна. Полиция начала проверку случившегося.

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