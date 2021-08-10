Украина допустила размещение американских сил ПВО

Украине нужно развернуть больше систем противовоздушной обороны, включая американские, заявил украинский вице-премьер по вопросам реинтеграции неподконтрольных территорий Алексей Резников.
«Важно расширить пакет в сфере безопасности для Украины. В первую очередь, за счет развертывания сил ПВО, даже путем размещения американских подразделений. Наше законодательство это позволяет», — заявил вице-премьер.
Заявление прозвучало во время встречи в США с руководителем американского фонда Jamestown Гленом Говардом. Резников отметил, что Россия «де-факто оккупировала Азовское море и тотально изменила баланс в Черном море», поэтому Киеву нужно противодействовать этому.
«Мы особенно обеспокоены действиями РФ, направленными на подготовку Крыма к развертыванию там ядерного оружия. Именно с опорой на Крым Россия осуществляет военные операции на Ближнем Востоке и в Африке, влияет на Балканы»,— подчеркнул Резников.
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