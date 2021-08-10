Суд отклонил иск Навального к Пескову

Пресненский суд Москвы отклонил иск Алексея Навального к пресс-секретарю российского президента Дмитрию Пескову с требованием опровергнуть слова про ЦРУ.

Предметом спора стали слова Пескова журналистам о Навальном. Официальный представитель Кремля заявил, что с оппозиционером работают специалисты ЦРУ, а высказывания диктуются политику американскими спецслужбами.

В иске Навальный просил признать эти слова не соответствующими действительности и порочащими его честь, достоинство и деловую репутацию. Также он настаивал на публикации опровержения на официальном сайте администрации президента.

Сейчас Навальный отбывает срок в исправительной колонии №2 во Владимирской области по делу компании «Ив Роше». 2 февраля суд постановил отменить оппозиционеру условный срок по этому делу и заменить его на 3,5 года колонии общего режима.