Популярные роутеры признали опасными

Работающие на прошивке тайваньской компании Arcadyan роутеры и модемы оказались подвержены критической уязвимости CVE-2021–20090.

Уязвимость может использоваться злоумышленниками для обхода настроек роутеров и позволяет удаленно подключиться к устройствам пользователей с целью изменения конфигурации. После этого пользовательские устройства включаются в бот-сеть.

Проблема затрагивает минимум 20 моделей роутеров и модемов, которые поставляются 17 брендами. В частности, в список проблемных роутеров попали некоторые популярные модели ASUS.

Изначально проблема не была столь серьезной, поскольку хакерские атаки с использованием уязвимости CVE-2021-20090 начались только в августе. Однако сейчас уязвимые устройства подвергаются регулярным атакам.