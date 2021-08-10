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Популярные роутеры признали опасными

Источник:
The Record
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Фото: © Sibnet.ru

Работающие на прошивке тайваньской компании Arcadyan роутеры и модемы оказались подвержены критической уязвимости CVE-2021–20090.

Уязвимость может использоваться злоумышленниками для обхода настроек роутеров и позволяет удаленно подключиться к устройствам пользователей с целью изменения конфигурации. После этого пользовательские устройства включаются в бот-сеть.

Проблема затрагивает минимум 20 моделей роутеров и модемов, которые поставляются 17 брендами. В частности, в список проблемных роутеров попали некоторые популярные модели ASUS.

Изначально проблема не была столь серьезной, поскольку хакерские атаки с использованием уязвимости CVE-2021-20090 начались только в августе. Однако сейчас уязвимые устройства подвергаются регулярным атакам.

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Технологии #Софт #Интернет
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