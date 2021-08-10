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Россия распродаст «неприкосновенный» резерв топлива

Источник:
Finanz.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Правительство России поручило нефтяным компаниям распечатать «неприкосновенный» запас топлива, чтобы обуздать рост оптовых цен на бензин. Ранее оптовая стоимость Аи-92 и Аи-95 установила исторический максимум.

Объемы накопленного запаса составляют 1,6 миллиона тонн автомобильного бензина и 2,6 миллиона тонн дизельного топлива. Распродажа этого запаса позволит стабилизировать оптовый рынок, рассчитывают эксперты.

«Нефтяные компании могут и должны оказать содействие в стабилизации оптового рынка. Этому в первую очередь будет способствовать равномерное увеличение предложения нефтепродуктов на бирже», — отметил вице-премьер Александр Новак.

Параллельно Новак поручил Минэнерго скорректировать график плановых ремонтных работ на НПЗ, чтобы обеспечить дополнительное предложение бензина в летний период. Такие работы могут отложить или перенести.

Еще одной мерой может стать ограничение спекулятивной торговли нефтепродуктами на бирже. В частности, речь может идти о временном запрете продажи топлива не производителями и ограничении предельного роста стоимости внутри торговой сессии.

С начала года бензин «Регуляр-92» подорожал на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже на 32%, в течение лета его оптовая стоимость 13 раз обновляла исторические ценовые максимумы. «Премиум-95» за тот же период подскочил в цене на 31%.

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Экономика #Недра и ТЭК
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