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Изменения климата посчитали необратимыми

Источник:
РБК
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Фото: © Sibnet.ru

Интенсивное изменение климата во всех регионах Земли приобрело необратимый характер, следует из доклада Межправительственной группы экспертов по климату.

Многие изменения, наблюдаемые в климатической системе, требуют для корректировки тысячи лет. Более того, продолжающееся повышение уровня моря фактически невозможно остановить на данном этапе, отмечается в отчете.

Глобальная температура в первые два десятилетия XXI века, с 2001 по 2020 год, в среднем составляла 0,99 градуса по Цельсию — это выше, чем с 1850 по 1900 год. А в 2011–2020-м средняя глобальная температура была уже на 1,09 градуса выше, чем в 1850–1900 годах.

Если не принять срочных мер, в ближайшее время будет преодолен порог в 1,5 градуса повышения температуры, который считается критическим. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш назвал доклад «сигналом тревоги для всего человечества».

По оценке ученых, природные катаклизмы, такие как аномальная жара и ураганы, будут случаться все чаще. При этом ответственность за большинство изменений климата несет человек, а сокращение выбросов углекислого газа необходимо начинать уже сейчас

Однако даже в случае немедленного сокращения выбросов парниковых газов уровень моря к концу XXI века повысится приблизительно на 50 сантиметров, а в худшем случае — на 2 метра, что приведет к затоплению огромных территорий, где проживают сотни миллионов человек.

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Sink

Вот и обязаловка, о которой нам врали что ее не будет

Uynachalnica

ЦитатаПобеда над морским пиратством возможна только после объединения международных усилий и создания...

paramedic

Эксперты «Работа.ру» и «СберНПФ»- это как те британские учёные. Опросили семьи Путина и Грефа.

aotechestvo

да, и пенсию не поднимут выше срока жизни.
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