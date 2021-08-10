Кэтрин Зета-Джонс сыграет Мортишу в спин-оффе «Семейки Аддамс»

Голливудская актриса Кэтрин Зета-Джонс получила роль Мортиши Аддамс в новом сериале Тима Бертона и Netflix, основанном на знаменитой «Семейке Аддамс».

Сериал «Уэнсдэй» («Wednesday») расскажет о дочери Мортиши Аддамс — Уэнсдэй Аддамс. Роль главной героини исполнит восходящая звезда Дженна Ортега («Ты», «Побег с Фионой»). Отца семейства сыграет Луис Гусман («Управление гневом», «Нарко»), сообщает Collider.

«Уэнсдэй» — комедийный сериал о девочке-подростке, учащейся в Академии Невермор и пытающейся овладеть своими сверхъестественными способностями. Помимо этого, ей придется предотвратить серию чудовищных убийств и разгадать тайну, связавшую ее родителей 25 лет назад.

Первый сезон «Уэнсдэй» будет состоять из восьми эпизодов и выйдет на стриминговом сервисе Netflix в 2022 году.