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Депутат предложил скидку на транспортный налог за безопасное вождение

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Безопасную манеру вождения можно поощрять скидкой на транспортный налог, с таким предложением выступил депутат Госдумы Иван Сухарев.

Автовладельцам, которые в течение налогового периода совершили не более трех незначительных нарушений ПДД, сумма штрафа за каждый из которых не превысила 1,5 тысячи рублей, оплатят транспортный налог со скидкой 50%, приводит RT обращение Сухарева к главе ГИБДД Михаилу Черникову.

Депутат отметил, что в 2020 году в дорожно-транспортных происшествиях на территории России погибли более 16 тысяч человек, а более 180 тысяч получили травмы.

При этом, добавил Сухарев, количество выписанных штрафов за нарушение правил дорожного движения в прошлом году составило 167 миллионов, что на 15% больше, чем в 2019 году.

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