Названо самое скачиваемое приложение 2020 года

Сервис коротких видео TikTok впервые обогнал Facebook и стал самым загружаемым приложением 2020 года, следует из данных Nikkei.

В пятерку самых популярных приложений также попали Facebook, WhatsApp, Instagram и Facebook Messenger. Российский мессенджер Telegram поднялся с восьмой на седьмую строчку рейтинга приложений.

Эксперты связывают успех TikTok с пандемией коронавируса, которая заставила пользователей тратить больше времени на мобильные развлечения. Рост Telegram объясняется новой политикой WhatsApp, согласно которой приложение стало делиться информацией с Facebook.

Также в топ-10 самых скачиваемых приложений попали Snapchat, Pinterest, Twitter и Likee — последнее является китайским конкурентом TikTok. При этом результаты национальных рынков могут отличаться от мировых.

Например, в США в топ-10 попал голосовой сервис для геймеров Discord. В Японии на первом месте мессенджер Line, а в Китае лидерство удерживает приложение Douyin, которое позволяет пользователям делиться видео.