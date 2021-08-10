Названо самое скачиваемое приложение 2020 года

Сервис коротких видео TikTok впервые обогнал Facebook и стал самым загружаемым приложением 2020 года, следует из данных Nikkei.
В пятерку самых популярных приложений также попали Facebook, WhatsApp, Instagram и Facebook Messenger. Российский мессенджер Telegram поднялся с восьмой на седьмую строчку рейтинга приложений.
Эксперты связывают успех TikTok с пандемией коронавируса, которая заставила пользователей тратить больше времени на мобильные развлечения. Рост Telegram объясняется новой политикой WhatsApp, согласно которой приложение стало делиться информацией с Facebook.
Также в топ-10 самых скачиваемых приложений попали Snapchat, Pinterest, Twitter и Likee — последнее является китайским конкурентом TikTok. При этом результаты национальных рынков могут отличаться от мировых.
Например, в США в топ-10 попал голосовой сервис для геймеров Discord. В Японии на первом месте мессенджер Line, а в Китае лидерство удерживает приложение Douyin, которое позволяет пользователям делиться видео.
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paramedicЭксперты «Работа.ру» и «СберНПФ»- это как те британские учёные. Опросили семьи Путина и Грефа.
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