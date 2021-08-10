Инфекционист рассказал о связи течения COVID c постковидным синдромом

Постковидному синдрому подвержены даже те, кто перенес коронавирусную инфекцию бессимптомно, рассказал инфекционист Андрей Поздняков.

«Течение самого заболевания не имеет прямого влияния на развитие и тяжесть постковидного синдрома», – цитирует Позднякова пресс-служба «Инвитро-Сибирь».

По словам инфекциониста, коронавирус размножается в эндотелии – внутренней оболочке сосудов, поэтому провоцирует эндотелиальную дисфункцию. Потом вирус распространяется по всему организму и сложно предсказать, где может начаться процесс тромбообразования.

«Также вполне возможен сценарий, при котором само заболевание протекало легко или без видимых симптомов, но процессы повреждения эндотелия уже запустились, и они проявятся после выздоровления в виде тромбоза или других сосудистых поражений. Это ведет за собой нарушение кровообращения соответствующего органа – развивается органная дисфункция», – сказал врач.

Инфекционист также уточнил, что один из факторов, который влияет на развитие постковидного синдрома, – это иммунитет.

«Человек со слабым иммунным ответом чаще перенесет коронавирус легко, потому что организм не будет остро и чрезмерно реагировать. Но этот же слабый иммунный ответ способствует длительному пребыванию вируса в организме. А значит, вирус более длительный срок может способствовать поражению систем и органов», – добавил Поздняков.