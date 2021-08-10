Lada Niva стала звездой британского журнала

Британский журнал The Mud Life Magazine поместил на обложку августовского номера российскую Lada Niva Legend и опубликовал развернутую статью об этом автомобиле.

«"Нива" обнадеживающе прочна, это старая школа и невероятный характер», — пишет автор материала, перевод которого сделал паблик Lada Niva Documentary в «ВКонтакте».

Обозреватель похвалил независимую переднюю подвеску, хотя и назвал ее немного неуклюжей на поворотах. Он отметил «спартанский» интерьер Lada Niva с коротковатыми переключателями дворников и поворотников, но передние сидения комфортны.

Последний экземпляр Lada Niva был ввезен в Великобританию в 1996 году, но в 2021 году предприниматель Марк Ки, импортировавший «Нивы» еще в СССР, снова наладил поставки. Он занимается «растаможкой», сертификацией авто и регистрацией.

Цены на «Ниву» начинаются от 17,3 тысячи фунтов стерлингов (1,8 миллиона рублей), включая НДС за базовую модель. Специальная комплектация Black Urban с черными легкосплавными дисками, противотуманными фарами и особым интерьером обойдется на 2 тысячи фунтов стерлингов дороже.