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#Автопром #Авторынок #Тюнинг и самоделки #Автоправо #Автоспорт

Lada Niva стала звездой британского журнала

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © АвтоВАЗ

Британский журнал The Mud Life Magazine поместил на обложку августовского номера российскую Lada Niva Legend и опубликовал развернутую статью об этом автомобиле.

«"Нива" обнадеживающе прочна, это старая школа и невероятный характер», — пишет автор материала, перевод которого сделал паблик Lada Niva Documentary в «ВКонтакте».

Обозреватель похвалил независимую переднюю подвеску, хотя и назвал ее немного неуклюжей на поворотах. Он отметил «спартанский» интерьер Lada Niva с коротковатыми переключателями дворников и поворотников, но передние сидения комфортны.

Последний экземпляр Lada Niva был ввезен в Великобританию в 1996 году, но в 2021 году предприниматель Марк Ки, импортировавший «Нивы» еще в СССР, снова наладил поставки. Он занимается «растаможкой», сертификацией авто и регистрацией.

Цены на «Ниву» начинаются от 17,3 тысячи фунтов стерлингов (1,8 миллиона рублей), включая НДС за базовую модель. Специальная комплектация Black Urban с черными легкосплавными дисками, противотуманными фарами и особым интерьером обойдется на 2 тысячи фунтов стерлингов дороже.

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