Дождливая неделя придет в Бурятию

Неустойчивая погода с дождями и грозами сохранится в Бурятии в течение недели. Но температура воздуха в отдельные дни достигнет 32 градусов тепла, сообщили синоптики республиканского гидрометцентра.

В большинстве районов республики пройдут дожди различной интенсивности, днем с грозами. Ветер прогнозируется от слабого до умеренного, в утренние часы ожидаются туманы. Но, несмотря на осадки, будет тепло.

Так, в среду днем в большинстве районов ожидается до 21-26 градусов тепла, по крайнему югу до 29 градусов. В четверг днем от 27 до 32 градусов выше нуля и только местами — до 23 градусов. В четверг в большинстве районов столбик термометра будет держаться на отметке 28 градусов.

Температура воздуха ночью составит 10 до 15 градусов, местами 4 до 9 градусов.