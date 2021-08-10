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Завод по производству леденцов из меда и трав открыли на Алтае

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Завод по производству леденцов из меда и трав для поддержания иммунитета открыли в Чарышском районе Алтайского края, сообщил научный сотрудник лаборатории промышленной фармации и сверхкритических флюидных технологий Алтайского госуниверситета Виталий Царев.

На первом этапе ежемесячно планируется производить около 5 тысяч пакетиков конфет, расфасованных по 50 граммов. Планируется наладить выпуск конфет, упакованных по отдельности, а также конфетных наборов.

«В 2021 году мы построили завод по производству леденцов из меда – вышли на промышленные масштабы… Завод построили совместно с пчеловодами в рамках долевого участия: мы разработали и предоставили технологию, пчеловоды – помещение и оборудование», – цитирует Царева агентство ТАСС.

Запущена первая линия, где выпускают леденцы на сухом меду, с прополисом. По словам Царева, такие конфеты до запуска их производства выпускали только в форме БАДов. Планируется зарегистрировать их как функциональный продукт питания

В составе только мед, свежие травы, прополис. Конфеты получаются не сладкими, специалисты регулируют вкус не лимонной кислотой, а ягодами, например, клюквой.

«Чарышский район выбран не случайно – он экологически чистый, поэтому мы приблизили производство к сырьевой базе. Там имеются разные виды медов – и горный, и предгорный, и большое количество дикоросов, клюква, дикая малина и ежевика», – уточнил ученый.

Царев заявил, что конфеты обладают бактерицидными свойствами, помогают укрепить иммунитет, поэтому уже пользуются популярностью среди нутрициологов и студий йоги. Он добавил, что продукт содержит витаминные комплексы, а благодаря низкой температуре сушки свои свойства сохраняет даже витамин С.

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