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Медвежья семья вышла к туристической тропе у Байкала

Источник:
Sibnet.ru
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Следы медведицы и медвежонка обнаружили госинспекторы на байкальском мысу Кадильный на территории «Заповедного Прибайкалья» в Иркутской области возле туристических троп. Туристов просят быть внимательнее и остерегаться встречи с косолапым.

По наблюдениям сотрудников Листвянского лесничества, медведи периодически приближаются к туристическому маршруту, но не задерживаются в зоне видимости: желания встречаться с людьми у хозяев тайги явно нет.

Сейчас туристический маршрут по Большой байкальской тропе открыт. И все же специалисты настоятельно советуют не углубляться в лес, и следовать по тропе. Передвигаться лучше в составе группы и обозначать свое присутствие разговором или  постоянным звуком, неприятным для медвежьего уха. Например, стуком металлической ложки о котелок.

Иллюстрация и поведении медведя

Поведение замеченной медвежьей семьи не носит признаков агрессии, поэтому сотрудники природоохранного учреждения не пугают хозяев тайги. Вероятно, в скором времени косолапые самостоятельно покинут участок, на котором могут встретиться с людьми.

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