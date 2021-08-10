Медвежья семья вышла к туристической тропе у Байкала

Следы медведицы и медвежонка обнаружили госинспекторы на байкальском мысу Кадильный на территории «Заповедного Прибайкалья» в Иркутской области возле туристических троп. Туристов просят быть внимательнее и остерегаться встречи с косолапым.

По наблюдениям сотрудников Листвянского лесничества, медведи периодически приближаются к туристическому маршруту, но не задерживаются в зоне видимости: желания встречаться с людьми у хозяев тайги явно нет.

Сейчас туристический маршрут по Большой байкальской тропе открыт. И все же специалисты настоятельно советуют не углубляться в лес, и следовать по тропе. Передвигаться лучше в составе группы и обозначать свое присутствие разговором или постоянным звуком, неприятным для медвежьего уха. Например, стуком металлической ложки о котелок.

Поведение замеченной медвежьей семьи не носит признаков агрессии, поэтому сотрудники природоохранного учреждения не пугают хозяев тайги. Вероятно, в скором времени косолапые самостоятельно покинут участок, на котором могут встретиться с людьми.