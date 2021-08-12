Фильм ужасов «Не дыши 2» выходит в прокат

Зловещая история про Нормана Нордстрома получила продолжение в фильме «Не дыши 2», картина выходит в прокат в четверг, 12 августа.

Первый фильм познакомил зрителей с Норманом Нордстромом (Стивен Лэнг), в дом которого вторгаются трое молодых людей, чтобы украсть его деньги. Но невольно обнаруживают, что дом на самом деле представляет собой ловушку, полную опасных секретов. Норман в желании покарать грабителей показывает себя настоящей машиной для убийств.

В продолжении, спустя восемь лет после ужасных событий фильма «Не дыши», Норман живет с 11-летней Феникс, дочерью, о которой он всегда мечтал. Норман скрывает от нее свое злое прошлое. Он сверхзаботливый и гиперопекающий родитель. И всецело посвящен тому, чтобы обучить дочь навыкам выживания.

Когда новая угроза приходит в его дом — на этот раз злоумышленникам будет явно нужна Феникс — монстр внутри Нормана снова выйдет на свободу, раскрывая его новые стороны.