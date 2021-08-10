Голографическая камера появилась на дне Байкала

Ученые Томского госуниверситета (ТГУ) и Лимнологического института СО РАН проводят в поселке Большие Коты на Байкале апробацию погружаемой голографической камеры, разработанной в ТГУ.

Голографическая камера установлена под водой на глубине пяти метров. Данные поступают в центр обработки данных в режиме реального времени, сообщила пресс-служба ТГУ.

Камера позволяет получать уникальную информацию о концентрации, распределении по размерам, скоростям, форме и ориентации каждой частицы в естественной среде обитания.

По словам ученых, данные, переданные камерой, помогут исследовать фототропную реакцию планктона в среде обитания. Эта реакция зависит от качества среды обитания. Результаты помогут в дальнейшем на ранних стадиях обнаружить загрязнения акваторий по поведенческим реакциям планктона.

Высокотехнологический комплекс позволяет максимально полно изучать изменчивость биотических и абиотических параметров Байкала. Создание подобных комплексов на озере позволит улучшить методы мониторинга экологического состояния мелководной зоны озера.