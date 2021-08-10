СК в Приангарье возбудил дело об истязании воспитанников интерната

Следственный комитет по Иркутской области возбудил уголовное дело об истязании воспитанников школы-интерната. Задержан ряд сотрудников учреждения.

В четверг несколько воспитанников школы-интерната в Тайшетском районе заявили в полицию о том, что самовольно сбежали из учреждения, а когда вернулись, их избили сотрудники интерната.

СК по Иркутской области возбудил уголовное дело. Следователи установили, что как минимум трое воспитанников интерната были избиты. Задержаны заместитель директора по воспитательной работе, два воспитателя и медсестра. Их отстранили от должностей.

Сотрудникам интераната предъявили обвинение в зависимости от роли каждого по статьям: 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершенное с применением насилия), 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего), 117 УК РФ (истязание, совершенное в отношении несовершеннолетнего).