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Российское правительство поставило на водородную энергетику

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: NVO / CC BY-SA 3.0

Российское правительство утвердило концепцию развития водородной энергетики, ее планируют проводить в три этапа, говорится в сообщении пресс-службы правительства.

«Первый рассчитан на ближайшие три с половиной года. Он предполагает создание профильных кластеров и реализацию пилотных проектов по производству и экспорту водорода, а также применение водородных энергоносителей на внутреннем рынке», — заявил премьер Михаил Мишустин.

Следующие этапы (до 2035 и 2050 годов) нацелены на открытие крупных производств, ориентированных на экспорт, а также на серийное применение водородных технологий в разных сферах — от нефтехимии до ЖКХ.

Председатель правительства отметил, что развитие энергетики такого типа позволит уменьшить риски потери рынков энергоносителей и поддержит экономический рост, поспособствует созданию высокотехнологичных рабочих мест.

Спецпредставитель президента России Анатолий Чубайс ранее заявил, что страна имеет возможность сохранить статус великой энергетической державы за счет переориентации с экспорта нефти и природного газа на экспорт водорода.

«То, что в России можно сделать по водороду, геополитически сопоставимо с тем, что сейчас делает Россия по углеводороду. Россия способна поставить задачу сохранения статуса великой энергетической державы с замещением экспорта углеводородов на экспорт водорода», — сказал ТАСС Чубайс.

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Экономика #Недра и ТЭК
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